Рада повысила акциз на табачные изделия: на сколько подорожают сигареты

Верховная Рада приняла закон о повышении акцизов на табачные изделия. Сигареты подорожают на 40 гривен, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект №11090﻿ во втором чтении поддержали 237 депутатов.

"В следующем году пачка сигарет вырастет где-то на +40 грн. Может больше, так как акцизы этим законом будут привязаны к евро и постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС" , - написал депутат.

Согласно закону, в 2025 году увеличат специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 23,4% – с 47 до 58 евро за 1000 штук.

Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% – с 63,45 до 78 евро за 1000 шт.

Кроме того, ставки будут рассчитываться не в гривнах, а в евро.

Документом предлагается установить постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия в последующие годы.

Напомним, изменениями в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия предусмотрены дополнительные доходы в объеме 27,1 млрд гривен (повышение ставок акцизного налога на табачные изделия - 22,6 млрд гривен; налог на добавленную стоимость от увеличения налогооблагаемой базы (ставок акциза) – 4,5 млрд гривен).

Курение в Украине

В сентябре-октябре 2024 года 27% респондентов заявили, что употребляют табачные или никотиновые изделия (ежедневно или не ежедневно). Употребление табачных или никотиновых изделий по-прежнему заметно более распространено среди мужчин, чем среди женщин. Так, среди мужчин употребляют такие изделия 39,5%, среди женщин – 17%.

Сигареты в Украине дорожают примерно на 20% в год. По данным Госстата, в октябре 2024 года сигареты премиум-класса стоили 113,7 гривны за пачку. В декабре прошлого года они стоили 96,2 гривны за пачку.