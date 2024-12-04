Украина производит ракеты совместно с Италией и Бельгией – Минобороны

Украина, развивая свой ракетный потенциал, интегрируется в европейскую оборонную промышленность, локализуя у себя производство иностранных технологий. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Левый берег.

В частности, он отметил два общих проекта в ракетной программе: с Италией, который предполагает участие украинских производителей в увеличении производственных мощностей; и с Бельгией - производство зенитных комплексов и ракет на украинских предприятиях.

Такое сотрудничество, по словам министра, обеспечивает доступ к передовым разработкам и способствует модернизации украинской оборонной индустрии.

"В современной войне ракеты являются ключевым элементом для нанесения ударов в глубокий тыл противника. Несмотря на эффективность дронов, их мощность ограничена. Кроме того, использование иностранных ракет часто нуждается в согласовании с партнерами. Здесь и проявляется стратегическая важность собственных ракет.

Украинские крылатые и баллистические ракеты позволят нашим Вооруженным Силам действовать независимо, нанося точечные удары по ключевым объектам врага. Это не только усугубляет нашу оборону, но и создает эффективный механизм сдерживания агрессора" , - заявил Умеров.

Также он сообщил о выходе в серийное производство ракеты-дрона украинского производства "Паляница" и масштабировании производства крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".