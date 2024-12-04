МИД: Украина не настаивает на вступлении в НАТО во время войны

Украина не настаивает на своем безотлагательном вступлении в НАТО, учитывая позицию отдельных государств-членов. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в общении с журналистами на полях министерской встречи НАТО, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос о формате членства и применения статьи 5, министр отметил, что сейчас диалог об этом не ведется.

"Для этого должно наступить соответствующее время" , – подчеркнул он.

Андрей Сибига признал, что во время войны договоренность о формате членства не представляется реальной.

"Мы – страна, в отношении которой ведется российская агрессия, и действительно сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия – это позиция отдельных членов НАТО, которые считают, что это может повлечь прямое втягивание их в войну. А Украина к этому не стремится" , – пояснил министр.

Впрочем, он подчеркнул, что принципиальная позиция Киева относительно членства остается неизменной. Украина, как и говорится в недавно обнародованном позиционном заявлении, считает членство в НАТО единственной возможной гарантией безопасности для себя.