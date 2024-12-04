Инновационные решения в сельскохозяйственной технике от KRONE

Приоритетная задача любого производителя техники в том, чтобы повысить производительность и эффективность. Это особенно важно для той техники, которая используется в бизнесе, в частности – сельское хозяйство. Эффективное сочетание технологичных решений, инноваций и наработанного за многие годы опыта есть возможность предложить потребителям лучшие виды техники и оборудования.

Компания начала свою работу в далеком 1906 году. Все начиналось как небольшая кузница и мастерская, но сегодня бренд KRONE является чуть ли не ключевым поставщиком сельскохозяйственной техники во всем мире. С каждым годом ассортимент расширяется, а имеющиеся модели техники совершенствуются с применением инновационных идей и решений.

Ассортимент продукции

Каталог предложений включает около 240 моделей разного типа и в уникальном исполнении. На данный момент среди предложений можно найти следующие варианты:

дисковые косилки;

роторные валкователи;

роторные ворошители;

рулонные пресс-подборщики;

упаковщик рулонов;

пресс-гранулятор;

техника для транспортировки массы;

кормоуборочный комбайн и многое другое.

Представленные решения от бренда позволяют выполнять большое количество операций по заготовке травянистых, зерновых и бобовых культур. Под любую дополнительную задачу будет найдено специальное решение, с помощью которого удастся автоматизировать процесс работы.

Инновационные решения

На данный момент в активе производителя следующие технологичные решения, инновации и возможности:

KRONE SmartControl . Производитель реализовал удобную и эффективную систему управления заказами с возможностью получать данные о клиентах и анализировать конкретные участки. Работа осуществляется в комбинации с устройством KRONE SmartConnect 500 для сбора телеметрии. Начало и завершение заказа в автоматическом режиме без предварительного введения данных со стороны оператора; KRONE Smart Telematics Plus . Еще один механизм для сбора и обработка данных, реализованный с применением прогрессивных технологий. Телеметрические устройства передают данные в Smart Telematics, где есть многочисленные дополнительные функции для эффективного управления параметрами машины; KRONE GX 360 PLUS . Компактный прицеп вместимостью до 36 кубических метров используется для транспортировки всех без исключения грузов. Он базируется на концепции единой рамы и ленты транспортера. В качестве опции в задней части можно использовать два дозирующих вальца; Ворошитель Vendro C 1340 . Обновленный 12-роторный ворошитель-вспушиватель, имеющий ширину 13,4 метров. Конструкция ротора полностью копирует поверхность рельефа, позволяя работать даже в самых сложных условиях.

Это лишь небольшая часть нововведений и новинок, ведь каждый год каталог пополняется несколькими десятками новых позиций.

Преимущества и особенности техники KRONE

Применение инноваций в управлении – это всегда плюс, но не нужно забывать о факторе надежности и в целом качестве техники. Это достигается за счет применения проверенных материалов и продуманной конструкции. Например, в дисках косилки располагаются таким образом, чтобы исключить появление непрокосов. Бункеры в виде прицепов к верху будут расширяться, что упрощает процесс загрузки и эффективного распределения растительной массы.

Все несущие конструкции имеют большой запас прочности. Путем многолетних исследований удалось найти слабые места и существенно переработать их. Приводы некоторых видов техники дополнены редукторами, которые не обслуживаются. Наличие масляной ванночки существенно продлевает их срок службы. К обслуживаемым узлам, соединениям и агрегатам всегда облегченный доступ.