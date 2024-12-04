Умеров: Украинская ракета-дрон "Паляница" уже серийно производится

Украинская ракета-дрон "Паляница" вышла в серийное производство. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Левый берег.

Министр напомнил, что "Паляница" - разработка частного стартапа и назвал результаты работы частных оборонных предприятий "невероятными".

"Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году Украина уже изготовила первые 100 ракет. Это стало возможным благодаря работе Министерства обороны, которое координирует как государственные, так и частные инициативы по ракетостроению" , - отметил Умеров.

Это пример того, как государство и частный сектор объединяются для достижения общих целей, добавил он.

Также министр напомнил, возобновление и масштабирование серийного производства крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".

"Модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на большей дальности", – написал Умеров.

"Украинская ракетная программа – это не только о войне. Это о независимости, самодостаточности и технологическом прорыве. Наши успехи в ракетостроении доказывают: мы способны создавать оружие, изменяющее правила игры. Эти ракеты защитят нашу землю сегодня. И они обеспечат мир в будущем. Потому что в современном мире победа – это не только вопрос силы, но и вопрос технологий", - отметил министр.

Напомним, 24 августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении украинской ракеты-дрона "Паляница" на временно оккупированной территории. Дальность ее применения составляет 400–700 км. Конструкция с небольшими крыльями и реактивным двигателем позволяет дрону развивать скорость от 400 до 500 км/ч.

10 млн евро в производство "Паляницы" инвестировала Литва.