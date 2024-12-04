Украина созывает внеочередное заседание МАГАТЭ из-за российских атак

Украина созывает внеочередное заседание МАГАТЭ. На заседании обсудят обстрелы Россией украинской энергетики, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в X (Twitter).

"Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря в ответ на атаки России на нашу критическую энергетическую инфраструктуру", - отметил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что российские удары по подстанциям, определенные МАГАТЭ как важные для ядерной безопасности, представляют глобальную угрозу.

Стоит добавить, что оккупированная россиянами Запорожская АЭС трижды за месяц была на грани блэкаута из-за повреждений внешних линий электропередачи, соединяющих ее с энергосистемой Украины.

Последний обстрел энергетики

Последняя масштабная атака на украинскую энергетику произошла 28 ноября. Тогда россияне выпустили по Украине 97 дронов и более 90 ракет.

Пострадали объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Обстрел привел к тому, что украинские энергетики усилили ограничения на потребление света. В Украине действуют отключения света по графику.

Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.