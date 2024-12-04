Сибига: Украина не откажется от соглашений по безопасности, они не заменяют НАТО

Провозглашенный Украиной принцип о том, что единственным допустимым форматом гарантий безопасности является полноценное членство в НАТО, не противоречит имеющимся соглашениям по безопасности между Украиной и государствами-партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на полях министерской встречи НАТО, сообщает Европейская правда.

Министр иностранных дел считает двусторонние соглашения по безопасности между Украиной и партнерами полезными для достижения стратегической цели – вступления в Альянс.

"Эти соглашения усиливают нас на пути в НАТО, в каждом соглашении это отмечается" , – заявил министр.

Сибига напомнил, что недавнее заявление МИД определило официальной позицией неприемлемость любых гарантий безопасности, которые являются заменителями членства в НАТО, однако, соглашения по безопасности не подпадают под это определение.

"Никакая это не альтернатива. Это дорога (к вступлению)... это инструмент и элемент усиления как помощи Украине сейчас, так и на нашем пути к НАТО" , – пояснил он.

Напомним, во вторник МИД обнародовал заявление о неприемлемости гарантий безопасности, которые являются заменителями членства в НАТО.

Впрочем, после заседания Андрей Сибига заявил, что Украина не педалирует вступление в НАТО во время войны.