Рада проголосовала за закон о компенсации для переселенцев за уничтоженное жилье

Верховная Рада приняла в целом закон о приоритетном праве некоторых категорий внутренне перемещенных лиц на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества по программе "Восстановление". Об этом заявил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Укринформ.

Законодательная инициатива №11028 была поддержана 288-ю голосами народных депутатов.

Документом вносятся изменения в законы Украины "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины" и "Об обеспечении прав и свобод внутри перемещенных лиц".

Изменениями предусматривается предоставление приоритетного права на получение компенсации за уничтоженное жилье по программе.

достигли пенсионного возраста;

содержат ребенка в возрасте до шести лет;

воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет.

В частности, ко второму чтению законотворцы дополнили соответствующий перечень. Теперь к нему также относятся ВПЛ:

которые содержат двоих и более детей;

являются одинокими матерями (родителями), воспитывающими малолетнего ребенка без отца (матери);

являются лицами с инвалидностью III группы;

имеют содержание ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;

имеют на содержании ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями.

Ожидается, что принятие и реализация закона усилит государственную поддержку внутренне перемещенных лиц во время военного положения.