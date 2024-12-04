Рада ликвидировала КРАИЛ и поддержала усиление контроля за азартными играми

Верховная Рада проголосовала за законопроект об усилении контроля на игорном рынке, который, в частности, предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, сообщает Деловая столица.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За законопроект проголосовали 239 нардепов.

Вместо КРАИЛ до 1 апреля 2025 года предлагается создать новый уполномоченный орган и определить министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей. Также внедрят механизм ограничения доступа к нелегальным игорным вебсайтам/мобильным приложениям.

Кроме того, документ запрещает рекламу азартных игр. Но есть и исключения: реклама на ТВ и радио в ночное время, в медиа для людей старше 21 года, на платформах и в поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года.

В такой рекламе запрещают:

предлагать или предоставлять возмещение расходов по участию в азартных играх;

звонить, отправлять сообщения неопределенному кругу людей;

предлагать безвозмездные бонусы вместо внесения ставки.

В рекламе запрещают участие военнослужащих, волонтеров, популярных людей, а также использовать тему, связанную с войной.

Кроме этого, документ запрещает получать лицензию людям, являющимся собственниками или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате за лицензии.

Расчеты при проведении азартных игр производят исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Другие платежные услуги запрещают использовать.

Согласно документу, лотереи подпадают под большинство ограничений игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношениям с Россией, исключительно банковские расчеты.

Также устанавливают лимиты на расходы и время игры и обязательные перерывы. Документ предлагает ввести "контрольные закупки" при проверках с видеофиксацией.

К тому же, запрещается принимать ставки в кредит или с последующей оплатой.