Президент Литвы утвердил новое правительство в неполном составе

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об утверждении нового правительства во главе с представителем социал-демократов Гинтаутасом Палуцкасом, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает LRT.

Науседа утвердил новый состав правительства без кандидатов от скандальной партии "Заря Немана" на должности министра юстиции и министра окружающей среды.

Лидер партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что у него есть альтернативные кандидаты на должности министров.

В новом правительстве Литвы Министерство иностранных дел возглавит советник президента Кястутис Будрис, а Министерство обороны – депутат от социал-демократов Довиле Шакалиене.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.

3 декабря Сейм Литвы проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса.