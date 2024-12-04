Президент Литвы утвердил новое правительство в неполном составе
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об утверждении нового правительства во главе с представителем социал-демократов Гинтаутасом Палуцкасом, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает LRT.
Науседа утвердил новый состав правительства без кандидатов от скандальной партии "Заря Немана" на должности министра юстиции и министра окружающей среды.
Лидер партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что у него есть альтернативные кандидаты на должности министров.
В новом правительстве Литвы Министерство иностранных дел возглавит советник президента Кястутис Будрис, а Министерство обороны – депутат от социал-демократов Довиле Шакалиене.
Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.
3 декабря Сейм Литвы проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса.