Украинцы после запуска Нацкешбэка купили на 10% больше отечественных товаров

Запуск программы "Национальный Кешбэк" позволил увеличить количество купленных товаров, произведенных в Украине, на 9,5%. Об этом говорится в исследовании, проведенном совместно с компанией Num8erz и при содействии Министерства экономики Украины исследования, обнародованном Ассоциацией ритейлеров Украины (RAU), сообщает Укринформ.

Отмечается, что в исследовании представлены результаты влияния программы на продажу продуктов питания через два месяца после запуска кешбэка по сравнению с таким же периодом до того.

"Запуск программы "Национальный кешбэк" позволил увеличить количество купленных товаров, произведенных в Украине, на 9,5%. То есть доля таких товаров (в штуках) за два месяца после запуска национальной программы заметно выросла по сравнению с двумя месяцами, предшествующими старту "Национального кешбэка" , - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в гривнах выручки выросли всего на 4%, что частично объясняется наличием промо на товары, являющиеся участниками программы. Так, за указанный период, с 1 сентября 2024 г., когда программа стартовала в тестовом режиме, почти на 5% чаще такие товары попадали в промо-акции.

В то же время количество чеков через два месяца после старта программы "Национальный кешбэк" увеличилось всего на 0,1%. Проникновение в чеки товаров не увеличилось. Однако украинцы заметно расширили размер разовых закупок в свою корзину: либо за счет увеличения количества покупаемых ранее единиц, либо сделав выбор в пользу украинского производителя.

Основной категорией участвующих в программе украинцев являются "скорее чувствительные к цене люди" (44%) и "чувствительные к цене люди" (17%). Товары с кешбэком в их корзинах занимают 23% и 24% соответственно.

Категория "чувствительные к цене люди" увеличили свои покупки на 9,4%. В категории "скорее чувствительных к цене людей" рост зафиксирован на уровне 5% товаров из "Национального кешбэка".