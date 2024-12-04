Генсек НАТО рассказал о цели помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что видит целью для союзников обеспечить Украине тот уровень помощи, при котором она смогла бы начинать переговоры с Россией в сильной позиции, а Москва не видела бы шансов достичь своих целей. Об этом он сказал на пресс-конференции после министерской встречи НАТО.

Марк Рютте отметил, что у Украины впереди, вероятно, самая тяжелая зима – из-за российских ударов по энергосистеме и ползучего продвижения россиян на фронте, хоть и дорогой ценой.

"Мы должны сделать больше, чем просто обеспечить способность Украины дальше воевать. Мы должны предоставить достаточную поддержку для того, чтобы изменить траекторию этого конфликта раз и навсегда" , – заявил генсек НАТО.

Его переспросили, что он вкладывает в "изменение траектории".

"Линия фронта сейчас движется на запад, а мы должны обеспечить, чтобы Украина имела сильную позицию, чтобы в переговорах она могла получить желаемый результат, а Путин не получил того, чего хотел достичь, начиная полномасштабную войну против Украины" , – пояснил Марк Рютте.

Генсек не стал делиться предположениями, будет или не будет НАТО привлечен к потенциальным переговорам между Россией и Украиной, когда сложатся условия для их начала и Киев примет такое решение.

"Мы должны полностью сосредоточиться на том, чтобы Украина оказалась в этой (сильной. – Ред.) позиции" , – подчеркнул Марк Рютте.

Перед встречей Рютте отметил, что в Альянсе не видят признаков того, что глава Кремля готовится к любому перемирию.