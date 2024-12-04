Шольц после визита в Киев повторил свой отказ в поставках Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц, который недавно посещал Киев, подтвердил свой отказ в поставках дальнобойных ракет Taurus Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил во время выступления в Бундестаге, сообщает Spiegel.

Шольц также подтвердил свое несогласие с разрешением Украине на дальнобойные удары по РФ.

По его словам, в вопросе поддержки Украины "важно сохранять холодную голову".

"Мы не допустим, чтобы поставленное нами опасное оружие стреляло вглубь РФ. Это касается и крылатых ракет Taurus", – отметил канцлер.

В свою очередь депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер спросил, не считает ли Шольц целесообразным начать обучение украинских военных с ракетами Taurus.

По его мнению, это оставит преемнику Шольца на посту канцлера все возможности – например, поставки ракет, которые Шольц отвергает.

В ответ канцлер заявил: "Для партии, которая борется за пятипроцентный барьер, вы довольно смелые", – говорит он Фаберу и повторяет, что не поддерживает предоставление Украине немецких ракет.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что у него с Шольцем остаются разногласия по вопросу предоставления Украине крылатых ракет Taurus, но они работают над их преодолением.

Германия во главе с Олафом Шольцем последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.