Рада не проголосовала за уголовную ответственность за "слив" данных из госреестров

Верховная Рада на заседании 4 декабря не поддержала законопроект №10242, предусматривающий усиление ответственности за распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах. Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Лига.net.

"За" проголосовали 213 парламентариев, за отправку на повторное голосование – 229.

Этот законопроект предусматривает ужесточение уголовной ответственности за обнародование конфиденциальной информации из публичных реестров в открытом доступе. Также он включает любые другие действия, позволяющие неопределенному кругу лиц получать доступ к таким данным.

Накануне "Український Медіарух", медийные и правозащитные организации призвали Раду отказаться от принятия документа в его текущей редакции.

Медийщики предостерегали, что под видом борьбы со "злоупотреблением данными" может создаваться механизм для притеснений журналистов. Это, по их мнению, сильно повлияет на свободу слова, ведь закон может использоваться для преследования тех, кто расследует коррупцию или злоупотребление властью.