Племянница Путина рассказала о количестве россиян, пропавших без вести на войне с Украиной

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева, которую СМИ называют двоюродной племянницей главы Кремля Владимира Путина, заявила, что по меньшей мере 48 тысяч россиян пропали без вести на войне в Украине, сообщает Деловая столица.

Такое заявление Цивилева сделала во время "круглого стола" в Госдуме со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Родственников ДНК мы тоже все берём, они сдают бесплатно, … Также вносится в базу. Всех родственников, которые к нам обратились — 48 тысяч" , — сказала она.

В ответ на ее заявление глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов немедленно стал призывать всех попытаться скрыть все данные.

"Коллеги, убедительно вас прошу, эти цифры о без вести отсутствующих нигде пусть не фигурируют. … Это такая закрытая чувствительная информация. Когда будем документы составлять итоговые, тоже чтобы там эти цифры нигде не плавали" , — сказал он.

Предполагаемая племянница Путина попыталась оправдаться.

"Я назвала цифры не пропавших, а обращений к нам. Многих они (родственники — "ДС") найдут. Поэтому эта цифра именно обращений, а не статистика" , — заявила замминистра обороны РФ.

Как заявила Цивилева, что теперь все мужчины, которые подписывают контракт с Минобороны страны-агрессора, в обязательном порядке сдают тесты ДНК, а затем их результаты вносятся в базу МВД.

Как отмечают журналисты, пока неясно, говорила ли Цивилева конкретно о сдавших ДНК-тесты 48 тысячах родственников военнослужащих, которые без вести пропали, либо вела речь о единой базе ДНК родных российских оккупантов, которые воюют против Сил обороны Украины.

Однако, по данным ASTRA, ранее они жаловались, что бесплатно сдать ДНК-тест можно только в том случае, если оккупант имеет официальный статус "без вести пропавший".

При этом публично российские чиновники утверждают, что ДНК-тест можно сдать и без такого статуса.

Ранее издание Верстка сообщало, что в российских регионах с января по середину ноября 2024 года активно выделялись деньги на закупку средств для опознания тел погибших российских оккупантов. На эти цели в общей сложности потратили 182,9 млн рублей (почти вдвое больше по сравнению с 2023 годом).

Кроме реагентов и ДНК-тестов, региональные чиновники закупают установки для автоматического проведения опознания, поскольку анализы вручную занимают много времени и менее точны.

Напомним, оккупанты в октябре понесли наибольшие потери в боевых бронированных машинах с начала широкомасштабного вторжения в Украину. Это обошлось бюджету страны-агрессора эквивалентно не менее полумиллиарда долларов США.

Кроме того, безвозвратные и санитарные потери росармии в личном составе за этот период составили 41 980 человек. Это превышает численность условно более трех мотострелковых дивизий.