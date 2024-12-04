В Чехию перестала поступать нефть через трубопровод "Дружба"
Нефть из российского трубопровода "Дружба" перестала поступать в Чехию по неизвестным пока причинам. Об этом заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек, сообщает Укринформ.
"По трубопроводу "Дружба" нефть в данный момент к нам не поступает", - написал министр и добавил, что причина неизвестна.
В то же время, он заверил, что угрозы, что нефти не хватит для нужд домохозяйств и компаний, нет. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовлены к этой ситуации, и у нас есть мощная система государственного материального резерва, отметил политик.
Влчек подчеркнул, что поставки по итальянскому трубопроводу TAL стабильно продолжаются, и отметил, что решение инвестировать в этот маршрут было верным.
"Однако мы будем реагировать на ситуацию превентивно, поэтому я сегодня предлагаю правительству согласовать ссуду нефти из государственного материального резерва для компании Unipetrol, которая будет использована в случае, если поставки не будут возобновлены", – написал он.