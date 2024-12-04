В Чехию перестала поступать нефть через трубопровод "Дружба"

Нефть из российского трубопровода "Дружба" перестала поступать в Чехию по неизвестным пока причинам. Об этом заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек, сообщает Укринформ.

"По трубопроводу "Дружба" нефть в данный момент к нам не поступает" , - написал министр и добавил, что причина неизвестна.

В то же время, он заверил, что угрозы, что нефти не хватит для нужд домохозяйств и компаний, нет. Нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовлены к этой ситуации, и у нас есть мощная система государственного материального резерва, отметил политик.

Влчек подчеркнул, что поставки по итальянскому трубопроводу TAL стабильно продолжаются, и отметил, что решение инвестировать в этот маршрут было верным.