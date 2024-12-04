Украина с декабря может импортировать из ЕС на 400 МВт электричества больше

С 1 декабря возможности Украины по импорту электроэнергии из соседних европейских государств выросли на 400 МВт. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Вместо 1700 МВт теперь максимальная мощность импорта в каждый момент времени может составлять до 2100 МВт.

"Учитывая последствия двух последних массированных ракетно-дронных атак на украинскую энергосистему, увеличение объемов поставок электроэнергии из-за рубежа является насущной необходимостью" , - считают в "Укрэнерго".

Энергокомпания напомнила, что благодаря импорту электроэнергии на уровне не менее 60% от объемов собственного потребления промышленные потребители и бизнес будут защищены от применения почасовых отключений.