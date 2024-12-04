СМИ: Российский корабль на Балтике открыл огонь во время операции ВВС Германии

В Балтийском море дошло до инцидента между российским кораблем и немецким военным вертолетом, сообщает Европейская правда.

Об этом узнало немецкое агентство DPA от источников в Брюсселе со ссылкой на Welt.

Экипаж российского корабля выпустил сигнальные боеприпасы.

Вертолет выполнял разведывательную миссию.

Дополнительные обстоятельства инцидента пока не сообщают.

Министр иностранных дел Анналена Бербок ранее кратко упомянула об этом инциденте в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. Однако она не предоставила никаких подробностей.

Использование сигнальных боеприпасов на самом деле распространено только в чрезвычайных ситуациях. Бербок отметила, что Балтийским морем неоднократно проходят корабли, участвующие в обходе санкций из-за российской захватнической войны против Украины.

Бербок также объявила, что будет усилен мониторинг трубопроводов и кабелей передачи данных в Балтийском море. По ее словам, будет расширена защита критической инфраструктуры с помощью патрулей. Причина – увеличение количества гибридных атак со стороны России и ее сторонников.

Напомним, в середине ноября в шведской экономической зоне в Балтийском море были повреждены два кабеля связи – между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией.

Правоохранители этих стран начали расследование, и подозрение, по неофициальной пока информации, пало на китайский сухогруз Yi Peng 3, который мог умышленно проволочь якорь по дну Балтийского моря, чтобы повредить кабели.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон направил официальный запрос в Китай с просьбой сотрудничать в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море.