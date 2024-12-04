Каким будет курс доллара в конце 2024 года и через год: прогноз

Эксперты семи неправительственных аналитических центров прогнозируют рост курса доллара в конце 2024 года до 42,2 гривен. Среднее значение прогноза на декабрь 2025 составляет 45,7 грн/доллар, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит публикация Центра экономической стратегии.

В то же время, аналитики прогнозируют, что в течение 2025 года среднегодовой курс будет составлять 43,7 грн/доллар, то есть основанная девальвация ожидается во второй половине года.

В 2024 году прогнозисты ожидают роста реального ВВП на 3-4%. Вместе с ожидаемым ростом цен и девальвацией гривны это дает средний прогноз номинального ВВП на 2024 год на уровне 189 млрд долларов.

В 2025 году ощутима ожидаемая девальвация на уровне 8% и рост реального ВВП на 3,5% (средний), что позволит номинальному ВВП достичь почти 200 млрд долларов (среднее 198 млрд долларов).

Все аналитики предполагают, что война будет продолжаться весь 2025 год. Также один аналитик предполагает два сценария развития событий в 2025 году: война продлится весь 2025 год и прекращение активных боевых действий в первом квартале 2025 без подписания соглашения об урегулировании.

В опросе приняли участие аналитики таких компаний и центров: Concorde Capital, Dragon Capital, WIIW, IER/GET, ICU, Oxford Economics, KSE.

Бюджетный прогноз

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар на 42,1 на декабрь. В бюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар.

В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара :

в 2025 году до 45,0 гривен,

в 2026 году до 46,5 гривен,

в 2027 году – до 46,4 гривны.

Аналитики прогнозируют, что Национальный банк Украины сможет вернуться в практику управляемой девальвации во второй половине 2025 года. Это произойдет после того, как инфляция начнет снижаться.