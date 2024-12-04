На передовой войска РФ привлекают для штурмов стратегические резервы – спикер ВСУ

Попытки выровнять линию фронта на Кураховском и Покровском направлениях даются врагу большими потерями в живой силе и технике. Об этом в телеэфире сказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает Укринформ.

"В нашей операционной зоне за ночь и за утро произошло 144 боестолкновения с противником. Враг больше всего провел штурмов за прошедшие сутки на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. В частности, на Кураховском направлении за прошедшие сутки оккупанты пытались 44 раза прорывать украинские оборонительные рубежи. Силы обороны продолжают сдерживать врага.

Для противника на этом направлении важно выровнять линию фронта, ведь это им позволит перегруппироваться и вывести свои подразделения на восстановление, чтобы аккумулировав ресурсы осуществлять в дальнейшем наступление. Наблюдается сосредоточение резервов личного состава и техники врага на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях" , – рассказал Волошин.

По его словам, враг буквально стачивает свои атакующие штурмовые резервы, что заставляет его привлекать накапливавшиеся в течение года стратегические резервы.

"На Кураховском направлении враг продолжает активно применять артиллерию, прибегает к массовым штурмам, что позволяет ему продвигаться вперед. Однако Силы обороны проводят активную оборону, пытаясь восстановить положение по линии боевого столкновения, обороняясь от сил и средств противника, превосходящих в разы.