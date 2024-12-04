В каждой бригаде ВСУ появится уполномоченный по закупкам – Минобороны

Министерство обороны вводит новую штатную должность в Вооруженных силах - уполномоченного по закупкам товаров, работ и услуг.﻿﻿ Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Украинская правда.

"Подписал приказ, который вводит новую штатную должность в каждой бригаде Вооруженных сил Украины - уполномоченного по закупкам товаров, работ и услуг.

Эти специалисты будут отвечать за планирование и организацию закупок, подготовку тендерной документации, анализ рынка, поиск поставщиков, отбор и оценку предложений. Благодаря этому закупки для наших подразделений будут осуществляться быстро, прозрачно и с учетом реальных потребностей воинов" , – говорится в сообщении.

По словам Умерова, отдельной задачей для уполномоченного будет - устранить конфликт интересов. По мнению главы МОУ, новая должность позволит разграничить боевые обязанности военных и задачи, связанные с закупками.