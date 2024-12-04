Блинкен призвал Украину к "трудным решениям" в вопросе мобилизации

Украина должна одобрить "трудные решения" о дальнейшей мобилизации войск, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Радио Свобода.

"Украина должна принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения. Мы стремимся убедиться, что у них (мобилизованные) есть подготовка и необходимое оборудование" , – сказал на брифинге Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

По его словам, это критически важно, "потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами на фронте должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии".

Он повторил тезис советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, который в интервью PBS News заявил, что Украина должна сделать большее, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения количества сил на фронте. По его словам, ни одна система вооружений не может изменить ситуацию в этом сражении, поскольку речь идет о человеческих ресурсах.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не все партнеры оперативно передают Украине обещанное оружие. В ноябре в интервью Украинскому радио он заявил, что Украина получила половину обещанной помощи США.

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