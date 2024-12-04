В Одессе снесут более 10 памятников с имперской символикой

В среду, 4 декабря, на сессии Одесского городского совета депутаты поддержали выделение средств на проекты демонтажа более 10 памятников с российской символикой, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит видеотрансляция заседания.

Что известно о решении депутатов Одесского горсовета

После голосования Одесского городского совета за пункт 2.1 повестки дня депутат от "Европейской солидарности" Марина Бойко поблагодарила коллег за его "практически единодушную поддержку".

"В частности потому, что он, кроме прочего, предусматривает направление средств на проектирование работ по демонтажу 12 памятников, содержащих символику российской имперской политики" , - объяснила она.

Политик заметила, что это - лишь первый шаг, но очень важный.

Кроме того, депутат обратилась к управлению капитального строительства.

"Выражаю искреннюю надежду, что все тендеры по определению исполнителей проектно-технических работ будут проведены вовремя. Согласно процедурам. Без задержек" , - подчеркнула Бойко.

Какие памятники планируют демонтировать в Одессе

Согласно проекту, в общей сложности на разработку документации по демонтажу, изъятию и переносу выделили 200 тысяч гривен.

По 20 тысяч гривен должны потратить:

на памятник ученому Виктору Глушко

на братскую могилу красногвардейцев, погибших в борьбе за установление советской власти в Одессе в январе 1918 года

на памятник Александру II (памятная колонна в честь закладки парка)

на памятник партизану и разведчице Зое Космодемьянской

на бюст маршала Родиона Малиновского

на памятник генералу Ивану Черняховскому

на памятник летчику Валерию Чкалову

По 10 тысяч гривен запланировали потратить:

на памятник Исаку Бабелю

на памятник Александру Маринеско

на стену чекистов

на два памятника поэту Александру Пушкину (на Приморском бульваре и на улице Итальянской, 13)

на памятник комсомольцам Одесской области

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе в ближайшее время планируют снести 19 архитектурных достопримечательностей.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, горсовет уже направил соответствующее письмо ЮНЕСКО - насчет планов демонтировать памятник Александру Пушкину (поскольку он находится под охраной организации).