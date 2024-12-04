В ВСУ отреагировали на информацию о накоплении врагом 300 катеров под Херсоном
Российские войска постоянно проводят штурмы на Херсонском направлении, пытаясь закрепиться на островной зоне. Со ссылкой на комментарий спикера Сил обороны юга полковника Владислава Волошина, сообщает Суспільне.
"Они имеют цель захватить определенный плацдарм, удерживать его и стянуть туда больше наших сил и средств. Все эти штурмы заканчиваются ничем. Все они безрезультатны. Враг несет только потери", - сказал он.
Волошин сообщил, что по данным разведки, россияне сейчас тренируют форсировочные штурмовые группы на полигонах на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
"Они привлекают к этим тренировкам катера так называемой Днепровской флотилии, дивизион которых был переброшен на Тендровскую и Кинбурнскую косу еще в начале осени. Они отрабатывают элементы, скажем, форсирования водных преград, переправу десантных групп, но это для штурмов и форсирований малыми группами пехоты", - отметил офицер.
Волошин подтвердил, что командованию Вооруженных сил Украины известна информация о накоплении врагом 300 кратеров. По словам военного, Силы обороны готовы противодействовать любому развитию ситуации.
Ранее руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказывая о ситуации в Херсоне в интервью Financial Times сказал, что "Россия хочет начать здесь еще одно наступление" и добавил, что российские силы собрали "300 лодок для пересечения реки".