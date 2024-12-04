В ВСУ прокомментировали информацию о накоплении врагом 300 катеров под Херсоном

Российские войска постоянно проводят штурмы на Херсонском направлении, пытаясь закрепиться на островной зоне.﻿﻿ Со ссылкой на комментарий спикера Сил обороны юга полковника Владислава Волошина, сообщает Суспільне.

"Они имеют цель захватить определенный плацдарм, удерживать его и стянуть туда больше наших сил и средств. Все эти штурмы заканчиваются ничем. Все они безрезультатны. Враг несет только потери" , - сказал он.

Волошин сообщил, что по данным разведки, россияне сейчас тренируют форсировочные штурмовые группы на полигонах на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

"Они привлекают к этим тренировкам катера так называемой Днепровской флотилии, дивизион которых был переброшен на Тендровскую и Кинбурнскую косу еще в начале осени. Они отрабатывают элементы, скажем, форсирования водных преград, переправу десантных групп, но это для штурмов и форсирований малыми группами пехоты" , - отметил офицер.

Волошин подтвердил, что командованию Вооруженных сил Украины известна информация о накоплении врагом 300 кратеров. По словам военного, Силы обороны готовы противодействовать любому развитию ситуации.

Ранее руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказывая о ситуации в Херсоне в интервью Financial Times сказал, что "Россия хочет начать здесь еще одно наступление" и добавил, что российские силы собрали "300 лодок для пересечения реки".