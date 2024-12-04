Генсек НАТО о ядерных угрозах РФ: Надежное сдерживание вместо ответа

НАТО серьезно воспринимает ядерные угрозы Кремля, но вместо этого сосредотачивает усилия на обеспечении надежности собственных средств сдерживания. Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Укринформ.

"Мы воспринимаем ядерные проблемы очень серьезно, но мы также соглашаемся, что эта риторика поступает от России, которая хотела бы, чтобы мы обсуждали ее ядерные способности. Однако мы не хотим на это отвечать. Вместе с тем должны убедиться, что наши средства сдерживания сильны, и мы можем ответить любому агрессору и любому противнику" , - отметил Рютте.

Как сообщалось, в Брюсселе завершилась двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО. 3 декабря в штаб-квартире Альянса в формате рабочего ужина состоялось заседание Совета Украина-НАТО при участии министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.