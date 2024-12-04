В Днепре разоблачили пятерых организаторов схем для уклонистов
Сотрудники СБУ и ДБР задержали в Днепре еще пятерых 5 организаторов схем для уклонистов. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Со ссылкой на пресс-службу СБУ, сообщает Левый берег.
По результатам комплексных мероприятий разоблачены местные работники ТЦК и СП, военнослужащие, врачи и гражданские лица, выступавшие "посредниками" для поиска клиентов и передачи денег.
По материалам дела, фигуранты безосновательно вписывали тяжелые диагнозы в истории болезней уклонистов, а затем делали им фиктивные мед-выводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Далее подделку передавали сообщникам в ТЦК, где их клиентов "списывали" по военному учету или предоставляли им отсрочку от призыва.
Стоимость таких "услуг" составляла от 12 тыс. американских долларов из одного военнообязанного.
Правоохранители поэтапно задокументировали все факты преступной деятельности фигурантов и задержали пятерых организаторов сделки.
Во время обысков у злоумышленников обнаружена медицинская документация с уже готовыми ложными медицинскими сведениями, черновые записи, носители информации, а также более 2 млн в гривневом эквиваленте, предположительно полученных преступным путем, и оружие.
Задержанным сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
- ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
- ч. 3 ст. 366 (служебный подлог).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.