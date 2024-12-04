В Днепре разоблачили пятерых организаторов схем для уклонистов

Сотрудники СБУ и ДБР задержали в Днепре еще пятерых 5 организаторов схем для уклонистов. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Со ссылкой на пресс-службу СБУ, сообщает Левый берег.

По результатам комплексных мероприятий разоблачены местные работники ТЦК и СП, военнослужащие, врачи и гражданские лица, выступавшие "посредниками" для поиска клиентов и передачи денег.

t.me/SBUkr

По материалам дела, фигуранты безосновательно вписывали тяжелые диагнозы в истории болезней уклонистов, а затем делали им фиктивные мед-выводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Далее подделку передавали сообщникам в ТЦК, где их клиентов "списывали" по военному учету или предоставляли им отсрочку от призыва.

t.me/SBUkr

Стоимость таких "услуг" составляла от 12 тыс. американских долларов из одного военнообязанного.

t.me/SBUkr

Правоохранители поэтапно задокументировали все факты преступной деятельности фигурантов и задержали пятерых организаторов сделки.

Во время обысков у злоумышленников обнаружена медицинская документация с уже готовыми ложными медицинскими сведениями, черновые записи, носители информации, а также более 2 млн в гривневом эквиваленте, предположительно полученных преступным путем, и оружие.

t.me/SBUkr

Задержанным сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 3 ст. 366 (служебный подлог).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.