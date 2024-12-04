Силы обороны отразили попытку прорыва россиян в Купянск - ЦПД

Российская армия сегодня пыталась прорваться в город Купянск. Их штурм был отбит.﻿ Со ссылкой на данные руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Российская армия действительно предприняла попытку прорыва в Купянск сегодня. Несколько единиц техники и пехота пошли на прорыв и были уничтожены нашими силами" , - написал Коваленко.

По его словам, такие штурмы сейчас являются обычной практикой для россиян. Оккупанты пытаются прорваться в жилой сектор или на окраины. Высаживают там десант и пытаются закрепиться до подхода подкрепления.

"Наши воины отработали сегодня хорошо" , - отметил Коваленко.

Ранее сообщалось о том, что в начале ноября группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако их атака была отражена украинскими военными.

Позже начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич уверял, что украинские военные отразили все атаки на Купянск и пока угрозы городу нет.