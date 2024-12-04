Шольц выступил против размещения немецких войск в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока отказывается обсуждать возможное присутствие войск Германии на территории Украины после окончания войны, о котором ранее заявляла глава МИД страны Анналена Бербок. Со ссылкой на Stern, сообщает Новое время.

«Сейчас совершенно неуместно рассуждать о том, что именно произойдет после окончания войны» , — заявил он в среду во время правительственных слушаний в Бундестаге.

По словам Шольца, заявления Бербок были «не совсем точными», потому что она пыталась дать «дипломатический ответ» и «не сказать ни «да», ни «нет».

Шольц подчеркнул, что война в Украине «не должна стать войной между Россией и НАТО», что означает, что «в этой военной ситуации не может быть и речи о сухопутных войсках».

Он считает, что о такой миссии Бундесвера «не может быть и речи».

Ранее Бербок допустила размещение немецких войск на территории Украины, подчеркнув, что Германия поддержит все меры, которые могут служить миру в долгосрочной перспективе и заявив, что вариант международного военного присутствия возможен в дополнение к гарантиям безопасности, в частности таких, как членство в НАТО.