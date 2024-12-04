Стало известно, кто возглавил "Нафтогаз" вместо Чернышова

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил исполняющего обязанности главы компании. До этого он был занимал должность директора финансовой группы в структуре НАК.﻿ Со ссылкой на источники в правительстве, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Исполняющим обязанности главы компании был избран член правления НАК Роман Чумак.

"И.о. главы компании назначен Чумак" , - сказал собеседник издания.

Отметим, что Чумак с сентября 2021 года является директором финансовой группы "Нафтогаз".

До Чумака этот пост занимал Алексей Чернышев, однако вчера, 3 декабря, Верховная Рада назначила Чернышева на должность вице-премьер-министра - министра национального единства Украины. Он являлся главой "Нафтогаза" от 4 ноября 2022 года.

Напомним, что Министерство национального единства Украины - это новая структура в государственной власти страны. Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль подробнее объяснил о ее работе.

Следует отметить, что ранее рассматривалась возможность назначения и. главы компании "Нафтогаз" Василия Володина.