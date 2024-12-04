ЕБРР одобрил инвестиции в Украину более чем на €1,3 млрд

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает Левый берег.

По его словам, речь идет о восьми проектах в поддержку государственного и частного секторов.

"В частности, в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности" , - добавил глава правительства.

Шмигаль подчеркнул, что часть средств – это безвозвратные гранты.

В этом году по проектам Европейского банка реконструкции и развития в Украине в государственном секторе привлекли более 1,2 млрд. евро инвестиций.