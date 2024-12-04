В Нацбанке рассказали, какой уровень инфляции стоит ожидать украинцам

Нацбанк допускает, что по итогам текущего года инфляция в стране превысит 10%. В настоящее время – на начало декабря – потребительская инфляция в Украине составляет 9,7%, сообщает Зеркало недели.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время дискуссии "Что ожидает экономику в 2025 году".

"Вероятно, инфляция будет несколько выше прогноза - выше 10%, а в следующем году ожидаем ее замедление до примерно 7% и достижение цели в 5% в 2026 году" , - сказал он.

Среди причин роста цен он назвал: меньший урожай и, как следствие, подорожание продуктов, проблемы в энергетике и повышение заработных плат.

Он отметил, что на сегодняшний день только правительство Украины не верит в возможность НБУ снижать инфляцию и оставляет достаточно высокие прогнозы на следующие годы. Хотя, по его словам, повышенная инфляция в этом году была неожиданной для всех, в частности для НБУ.

Он также добавил, что сценарий роста экономики Украины на 4% в 2024 году и на 4,3% в следующем остается актуальным, учитывая результаты выборов в США.

Ранее он отметил, что с начала года объем гривневых депозитов в украинских банках увеличился на около 7%, в деньгах - более чем на 100 миллиардов гривен.