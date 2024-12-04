В Грузии силовики обыскали офисы оппозиции, задержан один из лидеров

В Грузии силовики проводят обыски в офисах оппозиционных партий. Среди них — офисы партий Единство — Национальное движение и Коалиция за перемены. Об этом пишет Эхо Кавказа, сообщает Новое время.

Основателя телекомпании Мтавари и оппозиционной партии Ахали, лидера Коалиции за перемены Нику Гварамию полиция задержала возле офиса своих союзников — партий Гирчи-больше свободы и Дроа — после проведения представителями МВД там обысков.

Также задержали и члена Коалиции за изменения активиста Гела Хасая.

Ранее правоохранители провели обыск в доме Ильи Глонти, администратора Facebook-сообщества Даитово.

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