Нидерланды выделяют Украине €22 млн на развитие ПВО и киберустойчивости

Правительство Нидерландов приняло решение выделить Украине дополнительную помощь в размере 22 млн евро на проекты по развитию противовоздушной обороны и киберустойчивости﻿. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, сообщает Деловая столица.

"Нидерланды выделяют дополнительные 22 млн евро на проекты, связанные с ПВО и киберустойчивостью Украины" , — написал он.

Велдкамп добавил, что накануне, на заседании совета НАТО-Украина "указал важность укрепления военного потенциала Украины".