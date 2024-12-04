Нидерланды выделяют Украине €22 млн на развитие ПВО и киберустойчивости
Правительство Нидерландов приняло решение выделить Украине дополнительную помощь в размере 22 млн евро на проекты по развитию противовоздушной обороны и киберустойчивости. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, сообщает Деловая столица.
"Нидерланды выделяют дополнительные 22 млн евро на проекты, связанные с ПВО и киберустойчивостью Украины", — написал он.
Велдкамп добавил, что накануне, на заседании совета НАТО-Украина "указал важность укрепления военного потенциала Украины".