"Укрэнерго" обнародовало графики отключения на четверг
В четверг, 5 ноября, стабилизационные отключения энергоснабжения будут действовать с 05:00 до 23:00 для разных категорий потребителей. Со ссылкой на НЭК "Укрэнерго", сообщает Деловая столица.
Время применения и объем ограничений снабжения будут следующими:
Для бытовых потребителей
- 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений
- 07:00 – 20:00 – две очереди отключений
- 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса
- 05:00 – 23:00 – применение графиков ограничения мощности
Время применения и объем ограничений в течение суток могут изменяться.