"Укрэнерго" обнародовало графики отключения на четверг

В четверг, 5 ноября, стабилизационные отключения энергоснабжения будут действовать с 05:00 до 23:00 для разных категорий потребителей﻿. Со ссылкой на НЭК "Укрэнерго", сообщает Деловая столица.

Время применения и объем ограничений снабжения будут следующими:

Для бытовых потребителей

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений

07:00 – 20:00 – две очереди отключений

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса

05:00 – 23:00 – применение графиков ограничения мощности

Время применения и объем ограничений в течение суток могут изменяться.