Украина получит $50 млрд от G7 в ближайшие недели - Блинкен

В ближайшие недели в Украину будет переведено 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов из США и Европейского Союза, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Со ссылкой на его брифинг, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, есть скоординированный план США и ЕС по быстрой передаче средств Украине.

"Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить 50 млрд долларов, которые пойдут в Украину. Эти деньги уйдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на время в следующем году" , - отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что союзники продолжают работу над тем, чтобы убедиться, что у Украины есть деньги и ресурсы, необходимые для поддержки экономики и обороны.

"Боеприпасы, все, что с этим связано, будь то ПВО, ракеты или бронетехника. Мы работаем очень решительно, чтобы убедиться, что на многие месяцы вперед Украина будет иметь то, что ей нужно. Соединенные Штаты делают все, что могут" , - добавил госсекретарь США.

Напомним, в июне лидеры стран G7 договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Как заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, Украина с января будет получать от ЕС ежемесячно 1,5 млрд евро. Эти средства ЕС получит от использования замороженных российских активов и они также "могут быть использованы для военных целей".

Также недавно Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс для того, чтобы получить от стран G7 50 млрд долларов под российские активы. Закон вводит новое понятие - "условные долговые обязательства".