В МИД ответили на обвинения РФ о причастности Украины к обострению в Сирии

Украина не причастна к обострению гражданской войны в Сирии. Слухи, которые распространяет Россия, являются фейковыми.﻿ Со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой и Министерство иностранных дел Украины, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Фейки россиян

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что среди повстанцев в Сирии якобы много боевиков-иностранцев, в том числе "выходцев из постсоветского пространства".

"Явно не обошлось и без "украинского следа" , - добавила она.

Также Захарова нафантазировала, что спецслужбы Украины “сотрудничают” с повстанцами из организации “Хейат Тахрир аль-Шам” путем передачи беспилотников и опыта их применения.

Реакция МИД

"Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает безосновательные обвинения РФ в адрес Украины в якобы причастности к обострению ситуации в Сирии" , - подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что Украина, в отличии от России, придерживается норм международного права, принципов нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран.

"В очередной раз подчеркиваем, что именно Москва вместе с Тегераном несут основную ответственность за устоявшуюся тенденцию ухудшения ситуации в Сирии" , - напомнили в МИД.

В то же время, как добавили в ведомстве, преступления режима Башара Асада против собственного народа и его нежелание обеспечить справедливый диалог внутри страны "поставили под угрозу выживание Сирии".

Напомним, недавно в Сирии обострилась гражданская война, которая длится уже с 2011 года.

По состоянию на сейчас активные боевые действия в стране продолжаются. Режим Асада при поддержке России и Ирана пытается остановить продвижение повстанцев.