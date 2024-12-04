Зеленский и генсек Совета Европы обсудили создание трибунала относительно РФ

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генсеком Совета Европы Аленом Берсе. Они в частности обсудили создание трибунала относительно Российской Федерации.﻿ Со ссылкой на президента в соцсетях, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Зеленский рассказал, что во время встречи они с Берсе проговорили о необходимости создания специального трибунала по преступлению агрессии.

"Важно привлечь к ответственности российских военных преступников. Отдельная тема - освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей" , - подчеркнул президент.

В то же время, он подчеркнул, что Украина ценит роль Совета Европы в создании Реестра убытков как составляющей международного компенсационного механизма.

"Украина рассчитывает на создание Комиссии по рассмотрению заявлений и Компенсационного фонда, а также лидерство Совета Европы в этом процессе" , - добавил глава государства.

Напомним, в прошлом месяце министр юстиции Польши Адам Боднар заявил, что международное сообщество близится к созданию трибунала по поводу преступлений агрессии Российской Федерации против Украины.

Отметим, что, в частности, еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс в начале года подчеркнул, что спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина и властной верхушки России с большой вероятностью будет создан до конца 2024 года.