РФ передает в КНДР ядерные технологии в обмен на военных, их союз угрожает США - Рютте

Российская Федерация передает Северной Корее ракетные и ядерные программы. В обмен РФ получает солдат из КНДР. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, растущее сближение России, Китая, Северной Кореи и Ирана подчеркивает глобальный характер угроз, с которыми вскоре столкнется НАТО.

"В обмен на войска и оружие Россия предоставляет Северной Корее поддержку ее ракетной и ядерной программ. Такое развитие событий может дестабилизировать Корейский полуостров и даже угрожать Соединенным Штатам" , - заявил Рютте.

По его мнению, вторжение России в Украину угрожает всем. Именно поэтому и Европа и Северная Америка, и другие партнеры, должны объединиться.