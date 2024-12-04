Спикер Джонсон заявил, что Конгресс не будет голосовать за $24 млрд для Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не намерен выносить дополнительную помощь Украине на голосование в Конгрессе, сообщает Голос Америки.

Ранее президент США Джо Байден предложил Конгрессу одобрить дополнительное финансирование в размере 24 миллиарда долларов для усиления помощи Украине. В Белом доме сообщили, что эти средства планируют включить в пакет решений во избежание риска прекращения поддержки во время смены президентской администрации.

Майк Джонсон, отвечая на вопрос журналистки о том, планирует ли он выносить дополнительную помощь на голосование, ответил, что Конгресс будет выполнять указания уже новоизбранного президента Дональда Трампа.

«Джо Байдену не следует принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, мы подождем и будем выполнять указания нового главнокомандующего по всему этому. Поэтому я не ожидаю, что сейчас будет вынесено какое-либо финансирование для Украины» , — отметил Джонсон.

Он также напомнил свои слова о том, что если Трамп победит на президентских выборах, это изменит динамику войны России против Украины.