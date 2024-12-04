Мальта аннулировала визу спикера МИД РФ Захаровой для участия в заседании ОБСЕ

В среду, 4 декабря, Мальта решила аннулировать визу спикера МИД России Марии Захаровой, выданную для участия во встрече ОБСЕ, сообщает Новое время.

Эту информацию подтвердили в МИД страны-агрессора.

Захаровой аннулировали накануне встречи министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая запланирована на 5−6 декабря.

В МИД РФ заявили, что такому решению Мальты «будет уделено особое внимание» во время встречи.

Кремль традиционно обвинил западные страны в том, что они используют площадку ОБСЕ «в собственных интересах».

Мальту также планирует посетить глава МИД РФ Сергей Лавров. Это будет первый визит министра в страну Евросоюза с начала полномасштабного вторжения РФ.

Против Захаровой и Лаврова введены санкции Евросоюза и США.

Мальта свое решение официально пока что не комментировала.

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Мальте также посетит глава МИД Украины Андрей Сибига.