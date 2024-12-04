Сибига примет участие в заседании ОБСЕ в Мальте, куда приедет Лавров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига нанесет визит в Мальту для участия в заседании Совета министров ОБСЕ 4-5 декабря. На встрече будет присутствовать и глава МИД России Сергей Лавров.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины, европейскую службу Радио Свобода и российские СМИ, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Как сообщили в МИДе, Сибига выступит на пленарной сессии министерского заседания ОБСЕ и проведет ряд двусторонних переговоров с коллегами из стран-партнеров Украины.

"Ключевыми темами выступления и переговоров станут российская агрессия против Украины, ее последствия для безопасности на пространстве ОБСЕ и за его пределами, необходимость достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе формулы мира и уважения Устава ООН" , - отметили в ведомстве.

В то же время, по информации СМИ, на заседание также был приглашен министр иностранных дел России. Ожидается, что это будет первый визит Лаврова в страну ЕС после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Отмечается, что глава российского МИД остается под санкциями блока, но запрет на вьезд может быть временно отменен для участия в международных встречах на территории ЕС.

Напомним, предыдущее заседание Совета министров ОБСЕ состоялось в ноябре 2023 года в столице Северной Македонии Скопье. Он запомнился бойкотом министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также заверениями европейских партнеров в поддержке Украины.

О бойкоте министерской встречи через Лаврова заранее объявили главы МИД Украины, Литвы, Латвии и Эстонии.