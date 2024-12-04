Оператор ГТС готовится к обстрелам после завершения транзита российского газа

Украинская газотранспортная система (ГТС) проводит необходимые испытания из-за существенного роста рисков ракетных обстрелов после завершения пятилетнего соглашения на прокачку российского газа с 1 января 2025 года, сообщает Новое время.

Об этом рассказал Дмитрий Липпа, гендиректор Оператора ГТС Украины.

«Риски атак наших объектов существенно увеличиваются. Мы предпринимаем все меры, чтобы обеспечить безопасность» , — сказал он во время ежегодной конференции DiXi Group Ukrainian Energy Security Dialogue 2024.

Приведя данные, что ГТС Украины имеет на балансе более 500 компрессорных агрегатов, из них только десять задействованы в прокачке газа. А ГТС рассчитывалась на оперирование более 150 млрд куб. м. газа.

По словам Липпы, компания провела ряд стресс-тестов, которые продемонстрировали устойчивость системы к внешним факторам.

«Для того чтобы это [ГТС] остановить — это довольно-таки апокалиптический сценарий может быть. Его вероятность достаточно низкая» , — отметил гендиректор предприятия.

Он также прокомментировал завершение сделки с Газпромом.

Напомним, Украина и россия заключили пятилетнее соглашение в конце 2019 года. Согласно условиям, Газпром обязывался оплатить транзит в 2020 году 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд в последующие. Но с началом агрессии прокачка снизилась вдвое. Нафтогаз подал соответствующий иск в Стокгольмский арбитраж, чтобы взыскать с Газпрома около 700 млн долларов за нарушение условий контракта.

«Нашим базовым сценарием является остановка потока российского газа через газотранспортную систему Украины» , — сказал Липпа.

Добавив, что прекращение контракта с Газпромом, заложен в планирование финансовых показателей компании в следующем году. То же самое сделал и Газпром.

По словам гендиректора Оператора ГТС, Украина сейчас сбалансирована по потреблению и добыче голубого топлива. Это произошло из-за существенного падения потребления промышленности.

Липпа считает, что для оператора является одним из приоритетов обеспечение альтернативных источников поставок газа в страну в случае возникновения такой необходимости. Поэтому в этом году ГТС Украины договорились с Молдовой о гарантированной мощности прокачки 1 млн куб. м в сутки с последующим расширением до 7 млн. куб. м. во втором квартале.

Словакия подтвердила гарантированную мощность на 42 млн куб. м. в сутки до конца зимы 2026 года. А с Польшей продолжаются переговоры по этому вопросу.

«Сегодня мы можем говорить, что Украина может гарантированно получать значительный объем газа из Центрально-Восточной Европы. Мы получим по сути магистральный доступ к газу, который формируется и в Германии и на Балтийском море. Это означает, что Украина может обеспечить себя газом, если в этом будет необходимость» , — отметил он.

Однако Липпа не ответил на вопрос о сценариях, которые потребуют дополнительных объемов газа и не указал последние цифры накопления газа в подземных хранилищах. Объяснив свой отказ, что эти вещи вне компетенции Оператора ГТС.



