Зеленский поручил подготовить санкции против властей Грузии

Украина готовит санкции против Грузии из-за действий официального Тбилиси против участников акций протеста﻿. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, сообщает Деловая столица.

По словам главы государства, действующие грузинские власти "толкают страну на очевидную зависимость от России" и это не только проблема Грузии.

"Это просто позорно, на какие вещи они (грузинские власти – ред.) идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко определяет, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии" , – добавил он.

Зеленский анонсировал, что Украина вместе с партнерами готовит "юридическую реакцию".