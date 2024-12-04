ПриватБанк обвиняют в раскрытии банковской тайны из-за "Нацкешбека", в банке ответили

Данные, которые ПриватБанк передает в рамках программы "Национальный кэшбек", используются исключительно для расчета и начисления кэшбэка. Со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Что предшествовало

Сегодня СМИ начали писать о том, что якобы использование карты "Национальный кэшбек" от ПриватБанка предусматривает автоматическое согласие клиентов на передачу данных о платежных операциях третьим лицам.

В частности, в заявлении об открытии текущего счета присутствует согласие клиента передавать информацию о своих платежных операциях третьим лицам в рамках действующих постановлений Кабинета Министров Украины.

Что говорят в ПриватБанке

Как заявили в банке, заявление о якобы раскрытии тайны является искажением условий важной для инициативы "Национальный кэшбек".

"Хотим заверить, что наш Банк действует исключительно в пределах, определенных нормативно-правовыми актами, и данные, которые передаются, используются исключительно для расчета и начисления кэшбека" , - заявили в ПриватБанке.

Также в пресс-службе банка заявили, что для них прозрачность и честность в сотрудничестве с клиентами всегда на первом месте. Там отметили, что заботятся о безопасности банковской тайны и персональных данных своих клиентов и действует исключительно в рамках законодательства.

В то же время там обратили внимание на то, что украинское законодательство требует подписания письменного разрешения на раскрытие банковской тайны от каждого пользователя перед открытием счета "Национальный кэшбек". Поэтому ПриватБанк, как и все участники программы, передает исключительно информацию о транзакциях расходов или возвратов товаров в магазинах, которые зарегистрированы как продавцы украинских товаров.

В ПриватБанке заявляют, что любые другие операции или данные клиентов не разглашаются.