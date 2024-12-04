В Киев прибыла двухпартийная делегация сенаторов США

В Киев прибыла двухпартийная делегация Комитета по ассигнованиям Сената США. Об этом в сети "Х" написала посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Левый берег.

"Совет приветствовать двухпартийную делегацию высокопоставленных чиновников из Комитета Сената по ассигнованиям. Их визит подчеркивает, как помощь США способствует защите Украины и безопасности Европы от российской агрессии" , - написала Бринк.

В ноябре администрация Джо Байдена подала в Конгресс заявление о намерении отменить половину долга Украины на сумму около 4,65 млрд долларов.