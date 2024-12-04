В НАТО рассматривают варианты окончания войны РФ против Украины - Bloomberg

Некоторые страны НАТО начали рассматривать разные сценарии прекращения войны Российской Федерации против Украины. Большинство склоняется к варианту переговоров. Со ссылкой на Bloomberg, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Издание отметило, что правительства нескольких стран НАТО начали рассматривать различные сценарии прекращения войны в Украине, в частности обсуждение включает в себя такие гарантии безопасности, которые бы защитили Украину, не "провоцируя" при этом российского диктатора Владимира Путина.

Издание отметило, что все собеседники говорили на условиях анонимности.

По словам одного из источников, одним из возможных вариантов прекращения огня является создание демилитаризованной зоны. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что в таком случае европейские войска, вероятно, обеспечат его охрану и патрулирование.

По словам другого высокопоставленного западного дипломата, эти дискуссии проходят на фоне признания того, что ситуация в Украине нестабильна и переговоры должны начаться в ближайшее время.

Для европейских союзников эти сценарии - это шанс продемонстрировать новоизбранному президенту США Дональду Трампу способность ЕС оставаться влиятельным, если переговоры по прекращению огня приобретут конкретные формы.

Соображения о том, как может закончиться война, происходили в то время, когда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытался сосредоточить внимание на растущих поставках оружия в Украину, отложив пока сторону контура любого прекращения огня.

"Мы должны делать больше, чем просто поддерживать Украину в борьбе... Мы должны оказать достаточную поддержку, чтобы изменить траекторию этой войны раз и навсегда" , - сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что изменение траектории боевых действий в Украине означает необходимость обеспечить ее прочную позицию там, где линия фронта движется на запад.

Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях инициировать переговоры между Украиной и Россией, если вернется в Белый дом.

В то же время, президент Владимир Зеленский предостерегает, что поспешное завершение войны может создать благоприятные условия для агрессора.

Зеленский подчеркнул, что место проведения переговоров является второстепенным, если Украина будет в более слабой позиции, что может привести к потерям.

В то же время, по информации CNN, в США рассматривают вариант, при котором перед началом мирных переговоров стороны должны договориться о прекращении огня вдоль текущей линии фронта. Это может стать условием для старта диалога между странами.