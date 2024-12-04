Генштаб: Оккупанты активней всего атакуют на Донбассе и Курщине

Больше всего боестолкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками произошло на Покровском и Кураховском направлениях, а также в Курской области РФ﻿. Об этом говорится в свродке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 4 декабря, сообщает Деловая столица.

В настоящее время произошло 156 боевых столкновений. За текущие сутки противник нанес по территории Украины 25 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ, использовал для поражения 654 дрона-камикадзе. Совершил около 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Волчанска и Глубокого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подверглось Ветеринарное.

На Купянском направлении агрессор в течение дня 15 раз пытался продвинуться до наших позиций недалеко от Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой. Все атаки противника отбиты Силами обороны. Также авиация окупантов нанесла удары КАБами по Двуречной, а Лозовую и Петропавловку атаковали НАРами.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного. Наши воины остановили 11 попыток врага продвинуться вперед. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Торецком направлении противник четырежды проводил наступательные действия на позиции наших войск в районе Торецка. Две атаки уже отбиты украинскими воинами, другие продолжаются. Авиаудару КАБом подверглась Константиновка.

С начала суток враг 39 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Миролюбовки, Променя, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкиного и Новопустынки. Наши подразделения отразили тридцать шесть атак, другие бои продолжаются. По имеющейся в настоящее время информации, потери окупантов на направлении за сегодня составляют более 300 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, также три пушки, одна боевая бронированная машина и одна единица автомобильной техники были повреждены.

На Кураховском направлении враг 38 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки, где украинские защитники отбили 31 атаку, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаудару КАБами подвергся н.п. Улаклы.

На Времовском направлении наши войска отразили десять атак противника вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наносил авиационные удары по районам н.п. Гуляйполе и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций — в течение суток им было совершено два неудачных штурма.

На Курщине украинские защитники отразили 16 вражеских атак, еще в шести локациях бои продолжаются.