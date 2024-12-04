В Румынии рассекретили документы с заседания по кампании пророссийского кандидата Джорджеску

Президент Румынии Клаус Йоханнис рассекретил документы с последнего заседания Высшего совета национальной обороны – высшего органа безопасности страны – по предвыборной кампании ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску, которая обеспечила ему неожиданную победу в первом туре.﻿ Об этом пишет News.ro, сообщает Европейская правда.

В администрации президента заявили, что Йоханнис на запрос органов, которые подготовили соответствующие документы, согласился рассекретить информацию, которую сообщили внутренняя разведка, служба внешней разведки, служба спецсвязи и МВД на заседании Высшего совета национальной обороны 28 ноября.

В документе от Службы информации Румынии, как пересказывает портал, говорится, что полученные данные указывают на агрессивную кампанию продвижения в обход национального законодательства и с использованием алгоритмов "некоторых соцсетей" для стремительного повышения популярности Джорджеску. Кампания начала расширяться примерно за две недели до выборов.

Также указывают на задекларированные Джорджеску "нулевые" расходы на кампанию и одновременно указания на то, что один из румынских аккаунтов в TikTok "bogpr", который ведет румын Богдан Пешир, был привлечен к финансированию кампании в пользу Джорджеску и потратил на это более миллиона евро.

В TikTok подтвердили личность, стоящую за аккаунтом, и платежи в размере около 381 тысяч долларов с 24 октября по 24 ноября на счета некоторых пользователей платформы, вовлеченных в продвижение Джорджеску.

Также спецслужба выяснила, что плата инфлюенсерам в TikTok осуществлялась через платформу FameUp для монетизации деятельности по продвижению онлайн. В части случаев инфлюенсеров привлекли к сотрудничеству, выйдя на связь через электронную почту компании FA Agency, зарегистрированной как южноафриканская, и предложив тысячу евро за распространение созданного ею видео.

Кроме того, спецслужба в докладе озвучила оценку, что Румыния "является целью российских гибридных операций, в том числе кибератак, похищения информации и диверсий", а в российских политических ток-шоу разгоняли идею о том, что в Румынии пророссийские силы могут набрать на парламентских выборах более 30%.

Напомним, Конституционный суд Румынии в понедельник, 2 декабря, признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный кандидат Келин Джорджеску.

Таким образом, 8 декабря в Румынии состоится второй тур выборов президента, где будут соревноваться Кэлин Джорджеску и Элена Ласкони.

На этой неделе Джорджеску отметился заявлениями, что в случае победы запретит продолжение экспорта украинского зерна через Румынию и дальнейшую военную помощь Украине.