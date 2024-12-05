Герасимов звонил главе армии США после удара "Орешником" по Украине – СМИ

Начальник российского генерального штаба генерал Валерий Герасимов позвонил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну чтобы в частности обсудить удар "Орешника" по Украине.﻿﻿ Об этом пишут The New York Times, ABC News, сообщает Украинская правда.

Разговор состоялся 27 ноября, через шесть дней после удара ракеты "Орешник" по городу Днепр, который президент России Владимир Путин назвал ответом на разрешение Украине бить американскими ракетами по территории РФ. Запуск "Орешника" также сопровождался заявлениями Путина о праве России наносить удары по странам, которые поставляют оружие Украине.

В ходе беседы Герасимов якобы заявил, что запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" был запланирован заранее и не является реакцией России на применение Украиной американских ракет ATACMS по территории РФ.

Как сообщает ABC News, Герасимов инициировал эту беседу, чтобы предупредить об испытаниях гиперзвуковых ракет в восточной части Средиземного моря. Он призвал американские военно-морские силы держаться подальше от целевой зоны для обеспечения безопасности.

"По просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее" , – заявил представитель Брауна, капитан Джерил Дорси, добавив, что во время разговора обсуждались глобальные и региональные вопросы безопасности, в частности конфликт в Украине.